Redko skupaj v javnosti: Nicole Kidman s hčerko na rdeči preprogi

Pariz so preplavila znana imena, med njimi filmska zvezdnica Nicole Kidman , ki je čas v francoski prestolnici izkoristila tudi za obisk dogodka, ki ga je priredila znana znamka ur. Tam pa ni bila sama, po rdeči preprogi se je pred fotografi sprehodila s svojo 16-letno hčerko Sunday Rose , ki jo deli skupaj z dolgoletnim soprogom Keithom Urbanom .

Igralka avstralskih korenin je za dogodek nadela belo toaleto, sestavljeno iz krila in majice, njena potomka pa je navdušila v sivih hlačah in ujemajočem telovniku. Skupaj sta se nasmejali fotografom, se v nekem trenutku celo držali za roke in se spogledali. 16-letnica, ki se sicer redko pojavlja v javnosti, se je pretekli mesec skupaj z mamo udeležila še enega modnega dogodka – pariškega tedna mode.

Nicole in Keith imata poleg 16-letnice še eno hčerko, 13-letno hčerko Faith Margaret, igralka pa ima še 31-letno hčerko Isabello in 29-letnega sina Connorja, ki ju deli z nekdanjim soprogom Tomom Cruisem. Podobno kot njun oče sta se tudi ona dva podala v scientologijo, kar je vplivalo na odnos z njuno mamo in jih oddaljilo.