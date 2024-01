Redko v javnosti: Brad Pitt z izbranko na zmenku.

Sodeč po fotografijah sta Brad Pitt in Ines de Ramon še vedno srečno zaljubljena. Par, ki je redko viden v javnosti, je obiskal umetniško razstavo Bennetta Millerja na Beverly Hillsu, fotografi pa so ju ujeli na poti domov, ko sta v garažni hiši iskala svoje vozilo.

Pitt, ki so ga videli, kako vstopa v črno luksuzno terensko vozilo, je nosil rjavo usnjeno bombažno jakno s krzneno obrobo in ohlapne temne kavbojke. Videz je dopolnil s črno polo majico in temnimi škornji. Oblikovalka nakita pa se je odločila za usnjene hlače in škornje s peto, belo majico in daljšo jopo. Videz je dopolnila z zlatim nakitom in torbico.

Nazadnje sta bila zaljubljenca opažena decembra, ko je Brad Pitt praznoval 60. rojstni dan. Zvezdnik je osebni praznik preživel z izbranko, ki je svoj 34. rojstni dan praznovala le dan pred zvezdnikom, in bližnjimi prijatelji, ki so poskrbeli za zabavna darila.