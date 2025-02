Redko v javnosti: Zoe Saldana na rdeči preprogi s svojimi tremi sinovi

Letošnja favoritinja za oskarja v kategoriji najboljše igralke v stranski vlogi Zoe Saldana je mednarodni filmski festival v Santa Barbari izkoristila za družinsko druženje. S seboj je na dogodek pripeljala moža in tri sinove, za katere javnost meni, da so na last podobni svoji slavni mami. Na rdeči preprogi so se ji pridružili 10-letna dvojčka Cy in Bowie ter osemletni Zen, ki so redko videni v javnosti ter soprog, filmski producent Marco Perego.

Kljub temu da svoje otroke ščiti pred radovednimi očmi javnosti, jih je igralka nedavno izpostavila v zahvalnem govoru o prejetju nagrade kritikov. "Hvala moji družini, mojim fantom, ki so moja največja pustolovščina in moji najstrožji kritiki. Rada vas imam." V istem govoru je izpostavila tudi svojega soproga.

V intervjuju za E! News je razkrila, kako svoje potomce uči pomena dela. "Skozi leta sem zamenjala dve pomembni besedi. Včasih sem jim dejala, da moram iti v službo, sedaj pa jim rečem, da želim iti v službo. Menim, da jih s tem naučim, da je služba del življenja in da če delaš nekaj, kar imaš rad, je vse, kar moraš narediti, to, da to deliš z ljudmi okoli sebe, ki jih imaš rad."