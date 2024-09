Redko videna hči Roba Kardashiana je v New Yorku nastopila kot model

Dream Kardashian je na modni brvi debitirala nekaj dni po tem, ko so zanjo odprli uradni račun na Instagramu. Sedemletnica je hči zvezdnikov resničnostnih šovov Roba Kardashiana in Blac Chyne. Dream, ki je vnukinja Kardashianove matriarhinje Kris Jenner, je bila v soboto model na modni reviji Zues & Lexi Kids v New Yorku. Dream je nosila črno-sivo jakno, široke svetlo modre kavbojke, bele čevlje in velik nasmeh.