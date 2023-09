Reese Witherspoon: 'Če ne prispevaš k mojemu življenju, pojdi stran'

"Če ne prispevaš k mojemu življenju, pojdi stran," je na konferenci v Bostonu odločno povedala Reese Witherspoon . Igralka je s tem dala jasno vedeti, kaj si misli o nepravih prijateljih. V svojem življenju se je naučila, da mora negovati odnose s tistimi ljudmi, ki ji nekaj pomenijo in katerim tudi sama nekaj pomeni. "Vsi ljudje, starejši od 40, to vemo," se je še pošalila.

Kaj pomeni pravo prijateljstvo, jo je naučila njena babica. "Moja babica je rekla, da so ljudje radiatorji ali odtoki. Drži se radiatorjev," je povedala zvezdnica in priznala, da je že v rani mladosti doživela zavrnitev, kar je močno vplivalo na njene odnose v prihodnosti. "Že zdavnaj sem se naučila, da se me ne tiče, kaj si drugi ljudje mislijo o meni. Vsak ima svoje mnenje in kakšno mnenje imajo ljudje o meni, ni pomembno," je povedala 47-letnica. Ko ji je postalo vseeno za mnenja drugih, se je počutila osvobojeno. "Res mi je vseeno, kaj si kdo misli. Svoje delo bom vseeno opravljala. Šla bom na zmenek s komer koli hočem in ven s prijateljem, ki ga nihče ne mara. Ko spoznate, da vas mnenja drugih ljudi tlačijo ali zavirajo, ste svobodni. Popolnoma svobodni," je dejala z oskarjem nagrajena igralka.