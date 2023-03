Reese Witherspoon in Jim Toth se po 11 letih ločujeta

Reese Witherspoon in Jim Toth se ločujeta. Novico sta naznanila na družbenem omrežju, kjer sta v skupni izjavi zapisala: "Z vami morava deliti zasebno novico. Z veliko mero skrbi in premisleka sva sprejela težko odločitev, da se ločiva. Skupaj sva doživela toliko čudovitih let in naprej se odpravljava z globoko ljubeznijo, prijaznostjo in vzajemnim spoštovanjem do vsega, kar sva skupaj ustvarila. Ko odpirava naslednje poglavje, je najina največja prioriteta najin sin in cela družina. Te zadeve nikoli niso lahke in so izjemno osebne. V tem času resnično ceniva spoštovanje vseh do naše družine." Novico sta naznanila zgolj dva dni pred njuno 12. obletnico poroke.