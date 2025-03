Reese Witherspoon mlajši igralki predala vlogo Blondinke s Harvarda

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Dovolite mi, da vam predstavim novo Elle Woods! Po ogledu toliko neverjetnih avdicij za novo predzgodbo serije o Elle smo končno našli svojo Elle. In danes ji moram sama sporočiti novico," je objavi pripisala Witherspoonova."Pred dnevi smo morali sprejeti res težko odločitev in želeli smo ti povedati osebno, ker si trdo delala. In samo želela sem ti povedati, da ti ni treba več na avdicijo, ker si dobila vlogo. Ti si Elle Woods," je v videoposnetku dejala 48-letnica.

Mlada igralka je nato padla v jok in v navdušenju poklicala svojo mamo, da ji sporoči veselo novico. "Ko sem videla njen posnetek, sem se vprašala, ali sva isti osebi?" se je pošalila Reese, potem ko je Lexina mati dejala, da zvenita podobno. Lexi Minetree je pozneje novico z objavo galerije fotografij sporočila tudi sledilcem.