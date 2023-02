Reese Witherspoon: Na prvi avdiciji nisem vedela, kdo je Robert De Niro

Reese Witherspoon se je svoje prve avdicije udeležila, ko je bila stara 14 let. Avdicija pa ji ni ostala v spominu zgolj zato, ker je bila njena prva, temveč tudi zato, ker je na njen spoznala Roberta De Nira. Danes 46-letna igralka zvezdnika namreč ni poznala, zato ni vedela, da v komisiji sledi eden najbolj slavnih igralcev. Še preden je stopila na oder, ji je to povedala receptorka in Reese je postala izjemno živčna.

Prve ne pozabiš nikoli in svoje prve avdicije, ki jo je obiskala, ko je bila stara 14 let, ne bo pozabila niti Reese Witherspoon. Pa ne le zato, ker je bila prva, predvsem zato, ker je tam spoznala Roberta De Nira. "Spomnim se, da je bila ena od prvih avdicij, ki sem jih imela, z Robertom De Nirom in Martinom Scorsesejem za film Rt strahu leta 1991," je razkrila igralka in dodala, da slavnega igralca takrat ni poznala.

icon-expand Reese Witherspoon je gostovala v oddaji Jimmy Kimmel Live. FOTO: Profimedia

"Nisem vedela, kdo je. V tem filmu nisem dobila vloge, ker me je bilo tako strah. Preden sem stopila v sobo, mi je receptorka povedala, da je to eden najpomembnejših igralcev našega časa," je v oddaji Jimmy Kimmel Live povedala igralka. "Postala sem zelo nemirna in pozabila svoje besede. Stavek je moral končati on," je še dodala. Kot je še povedala, sta se kasneje ponovno srečala na eni od avdicij in 46-letnica je upala, da se je De Niro ne spomni. "Spomnim se te, ti si tista, ki ji je zmanjkalo besed, mi je rekel," je priznala.

V oddaji je Reese še razkrila, da je imela kot najstnica pripravništvo v filmu Hudič v modri obleki, kjer je morala namesto igralca Denzela Washingtona parkirati porscheja. "To ni bila dobra ideja za 17-letnico, ki je komaj dobila vozniško dovoljenje. Uničila sem vse prestave," je spregovorila o zgodbi, ki jo je nekoč povedala tudi zvezdniku.

icon-expand Zvezdnica v novem filmu igra skupaj z Ashtonom Kutcherjem. FOTO: Profimedia