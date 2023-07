Reese Witherspoon: Nad intimnim prizorom z Wahlbergom nisem imela nadzora

Zgodba filma pripoveduje o najstnici Nicole, ki se zaljubi v 23-letnega Davida, v glavnih vlogah pa sta zaigrala Witherspoonova in Wahlberg. David kmalu po tem, ko se romantično zapleteta, pokaže svojo temačno stran in postane zelo posesiven do Nicole.

"V scenariju prizor ni bil natančno opisan, zato menim, da si ga je režiser sproti izmislil in me na prizorišču snemanja vprašal, ali bi ga bila pripravljena posneti. Odgovorila sem mu, da ne. To ni bila ravno najboljša izkušnja," je pojasnila igralka.

Točno to je storila s svojim produkcijskim podjetjem, ki ga je poimenovala Hello Sunshine in je že stalo za mnogimi pomembnimi projekti, ki so se osredotočali na ženske v glavnih vlogah. Med njimi so tudi serija Majhne laži, filma Ni je več in Divja ter serija Daisy Jones & the Six .

"Vsekakor nisem travmatizirana ali kaj podobnega zaradi tega, a me je to vsekakor oblikovalo. Zaradi tega razumem, kje je moje mesto v filmskem svetu. To je še ena takih zgodb, zaradi katerih sem hotela postati agentka za spremembe in oseba, boljša na vodstvenem položaju, ki lahko pove zgodbe iz ženske perspektive," je še dodala.

Kljub neprijetni izkušnji, pa je Reese v nedavnem intervjuju poudarila, da si ni dovolila, da bi jo ta zaznamovala in ji preprečila doseganje lastnih ciljev. Zgodilo se je ravno nasprotno, saj ji je izkušnja pomagala pri oblikovanju osebe, kakršna je danes – oseba, ki se zavzema za spoštovanje žensk in slišanost njihovih kreativnih idej.

Zvezdnica je med intervjujem delila tudi svoje mnenje o obujanju romantičnih komedij in poudarila, da je vedno zainteresirana za projekte, ki gledalca sprostijo in se ob gledanju teh dobro počuti. Nedavno je zaigrala v filmu Your Place or Mine, v katerem je nastopila ob boku Ashtona Kutcherja. "Menim, da lahko človeštvo sprejme le določeno mero strtih src in tragičnosti. Nismo ustvarjeni za to, da sprejemamo toliko žalosti in obupa," je povedala.

"Priložnosti, da snemam filme in serije, ki so optimistične, polne sreče in zabavne, so smešne. Ko razmišljam o tem, kaj si želim gledati v petek zvečer – kljub temu, da so mi všeč resnične zgodbe zločinov in podkasti – potrebujem nekaj sprostitve. Svet potrebuje nekaj svetlobe," je prepričana zvezdnica.