Reese Witherspoon ne vidi podobnosti s svojo hčerko

Reese Witherspoon in njena hčerka Ava Phillippe sta si v zadnjih letih prislužili naziv dvojčic, a sami se s tem ne strinjata. Ameriška igralka je v nedavnem intervjuju namreč priznala, da ne ona ne njena hčerka ne vidita skupnih vizualnih podobnosti, o katerih neprestano poslušata in bereta v medijih.

Vselej, ko mediji sestavljajo sezname zvezdnikov in njihovih izrezanih kopij, se med pari pojavita tudi ameriška igralka Reese Witherspoon in njena 23-letna hčerka Ava Phillippe. Mati in hčer, ki sta si v zadnjih letih prislužili naziv dvojčic pa sami teh skupnih vizualnih podobnosti ne vidita. "Ne jaz ne ona tega ne vidiva," je v nedavnem televizijskem intervjuju za Today priznala Reese, po tem ko sta voditeljici ob pogledu na spodnjo fotografijo dejala: "Poglej to, saj sta kot dvojčici!"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V pogovoru z Jenno Bush Hager in Hodo Kotb se je igralka razgovorila tudi o starševstvu in izzivih vzgoje otrok, med katerimi je velika razlika v letih. Poleg 23-letne Ave je Reese mama tudi 18-letnemu Deaconu in 10-letnemu Tennesseeju. Poudarila je, da je pomembna vzpostava individualnega odnosa z vsakim izmed otrok, ta pa se seveda razlikuje glede na to, koliko je otrok star. "Ko so mlajši, jih nadzoruješ tudi v fizičnem smislu. Kasneje se je to pretvori v bolj čustveno podporo," je dejala in dodala, da je starejšim potrebno svetovati in ne ukazovati.