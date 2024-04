Reese Witherspoon o snemanju Prijateljev: Eden mojih najstrašnejših trenutkov

OGLAS

Reese Witherspoon ima s snemanja serije Prijatelji posebne spomine, a priznava, da je bilo ikonično snemanje živčna izkušnja."Biti v Prijateljih, še danes, je eden mojih najstrašnejših trenutkov, ker smo igrali pred občinstvom v živo, nikoli pa nisem zares igrala v gledališču, zato s tem nisem imela izkušnje. Nikoli nisem igrala pred občinstvom v živo," pravi igralka, ki je leta 2000 igrala mlajšo sestro Jennifer Aniston.

Reese Witherspoon FOTO: Profimedia icon-expand

Kljub tremi se zvezdnica spominja sladkega trenutka, ko sta Jennifer in Courteney Cox spoznali njeno sedaj 24-letno hčerko Avo, ki je bila takrat še dojenček. "Jen mi je bila zelo prisrčna. Takrat sem ravno rodila in spomnim se, da sta s Courteney tekli v mojo garderobo in rekli: 'Ali lahko vidiva otroka?' 'Imaš otroka?' Mislila sem si: 'Saj razumem, imam otroka ja?' " je igralka povedala za revijo People in dodala, da sta si jo obe želeli pestovati.

Witherspoonova pravi, da ima še vedno poseben spomin na Avo iz tistega časa. "Morala sem jo dati na kavč v Central Perku in še vedno imam majhno sliko nje iz te lokacije" pravi o slavni kavarni v šovu je razkrila. Witherspoonova pravi, da se bo vedno spominjala tesne vezi med igralci, ki ji je bila priča med igralsko zasedbo Prijateljev. "Drug z drugim so imeli naravni odnos in ritem. Samo teh šest ljudi je delalo v ritmu skupaj," pravi. "Lahko bi rekli, da so se imeli resnično radi. Res mi je lepo, da sem jih videla," je zaključila.

Reese Witherspoon na sprehodu z otroci in ljubljenčkoma. FOTO: Profimedia icon-expand