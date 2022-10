Reese Witherspoon ob sinovem rojstnem dnevu: Ne bi mogla biti bolj ponosna

46-letna igralka Reese Witherspoon je ponosna na vse tri svoje otroke. Ob 19. rojstnem dnevu je to izkazala tudi preko voščila, ki ga je ob objavi fotografije mladega Deacona zapisala na Instagramu . "Fant z ogromno vesele energije, neskončno zagnanosti, ambicij in talenta ter največjim srcem na svetu. Ne bi mogla biti bolj ponosna nate," je zapisala zvezdnica.

Pod objavo se je oglasilo veliko oboževalcev, pa tudi nekaj slavnih prijateljev Witherspoonove, ki so komentirali prikupnost mladeniča in mu voščili ob prazniku. Eden od oboževalcev je še zapisal, da je Deacon po mami podedoval lepoto, čeprav Reese trdi, da podobnosti s svojimi otroki ne vidi.

Poleg mame in sestre je mladeniču čestital tudi oče Ryan Phillippe, ki je sina označil za najboljšega, in pripisal, da ga zelo pogreša. Igralec in Reese sta bila poročena med leti 1999 in 2007, skupaj pa imata Avo in Deacona. S sedanjim možem Jimom Tothom ima igralka še 10-letnega sina Tennesseeja Jamesa.