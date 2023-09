Reese Witherspoon obožuje žuželke: Vsake se želim dotakniti

Zvezdnica je o svoji razvadi spregovorila na enem od nedavnih dogodkov, na katerem je nastopila kot gostja. "Morda je prav to krivo, da nimam veliko prijateljev. Morda se preveč družim s starejšim bratom Joshom ," je povedala in s tem namignila, da je v mlajših letih pogrešala sestre, saj se je veliko družila z bratom, s katerim sta kot majhna pobirala žuželke. Očitno jo je prav brat navdušil nad nenavadnimi živalmi. Med drugim je pred leti razkrila tudi, da se ne boji pajkov, nekoč pa se je na snemanju ustrašila kače.

47-letna igralka je kot gostja na dogodku razkrila tudi nekaj svojih načel o prijateljstvu. "Če ne prispevaš k mojemu življenju, pojdi stran," je dejala in dodala, da jo je babica naučila, da mora negovati odnose s tistimi ljudmi, ki ji nekaj pomenijo in ki jim tudi sama nekaj pomeni. "Že zdavnaj sem se naučila, da se me ne tiče, kaj si drugi ljudje mislijo o meni. Vsak ima svoje mnenje in kakšno mnenje imajo ljudje o meni, ni pomembno," je še povedala na konferenci.