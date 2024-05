Reese Witherspoon znova zaljubljena: Popolnoma je navdušena

Tuji mediji poročajo, da je hollywoodska zvezdnica zelo optimistična glede nove ljubezni, zaljubila pa naj bi se v 'visokega in čednega moškega', s katerim naj bi bila že v resni zvezi. "Reese zmenkov ne jemlje zlahka," je medijem razkril poznavalec. "Po ločitvi od Jima je bila odločena, da si bo vzela čas in ne bo skočila v drugo razmerje, razen če bo povsem prepričana. Poslušala je svoje srce in očitno se zdaj dobiva izključno s tem tipom." Zvezdnica naj bi svojega novega fanta spoznala na staromoden način – preko svojih prijateljev. "Še vedno je veliko skrivnosti okoli njenega novega snubca, a Reese se zabava," so dodali. "Popolnoma je navdušena in optimistična glede tega, kam bi to lahko peljalo." Po srcu je romantik in želi biti znova zaljubljena, je razkril vir.