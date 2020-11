Reese Witherspoon posvojila še enega hišnega ljubljenčka

"Dobrodošla v družini," je Reese Witherspoon zapisala na Instagramu , kjer je delila fotografijo mladičke. 44-letna igralka, ki je med drugim igrala z Jennifer Aniston v mini seriji The Morning Show , napoveduje pa tudi vrnitev Blondinke s Harvarda , je predstavila psičko z imenom Minnie Pearl. "Predstavljamo Minnie Pearl," je še zapisala ob fotografiji, delila pa je tudi videoposnetek, na katerem je energična psička, v ozadju pa je slišati pesem Stevieja Wonderja Isn't She Lovely .

Novi hišni ljubljenček je v svoj novi dom prišel tri tedne po tem, ko je zvezdnica sporočila, da je njena psička Pepper poginila zaradi raka. "Naša sladka Pepper je poginila," je 20. oktobra sporočila igralka. "O moj bog, bila je tako zvesta in predana družinska članica. Tako sem žalostna, hkrati pa sem globoko hvaležna za vso ljubezen in tolažbo, ki jo je psička prinesla naši družini. " Reese je sicer ponosna lastnica še dveh psičkov, Hanka in Louja.

Na poginulo psičko pa je bila izredno navezana tudi igralkina hči, 21-letna Ava Phillippe, ki se je od nje poslovila naInstagramu, kjer je zapisala: "Ravno ko smo mislili, da ji gre na bolje, so se stvari obrnile na slabše in poslovila se je, obkrožena s tistimi, ki so jo imeli najraje. Uživala je v igranju na dvorišču z našim labradorcem Hankom." Praznino je že zapolnila s posvojenim kužkom Benjijemiz zavetišča Best Friends Animal Society na jugu Utaha.