Reese Witherspoon potnikom na letalu obnovila svoj film

Reese Witherspoon je poskrbela, da so imeli njeni sopotniki nepozaben let.

"Nekje po desetih minutah filma se je vse zaustavilo. Posnetek je prenehal delati ali nekaj takega," se je spominjala nepozabnega leta. Ko so potniki začeli med sabo klepetati in jo gledati, je odšla na začetek letala in stevardeso prosila, da ji poda mikrofon. "Rekla sem: 'Pozdravljeni, mislim, da filma ne bo nazaj, zato vas bom vodila skozi zgodbo, korak za korakom.'" Potnikom je nato povedala, kako njen lik izbira med dvema moškima, ki ju igrata Owen Wilson in Paul Rudd, s pripovedjo pa je vse na krovu nasmejala.

"Dejansko je bilo zelo zabavno v treh minutah povedati zgodbo celotnega filma," je dejala voditelju. Meyers se je nato pošalil, da so vsi potniki do konca leta vsem govorili, da morajo leteti s to letalsko družbo, saj je njihova strategija, da ne predvajajo filma do konca, ker imajo na krovu zvezdnika, ki do konca pove celotno filmsko zgodbo.