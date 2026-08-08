Reese Witherspoon potrdila, da je bil oče hospitaliziran: Z njim je vse v redu

"Več medijev je poročalo, da so mojega očeta po padcu prepeljali v bolnišnico, zato vam želim sporočiti, da je z njim vse v redu. Zanj skrbijo čudoviti zdravniki in medicinske sestre. Hvala vsem, ki ste nas kontaktirali, to nam veliko pomeni," je na družbenem omrežju zapisala Reese Witherspoon.

Oče Reese Witherspoon je bil hospitaliziran. FOTO: Profimedia

Kot je poročal Page Six, so 84-letnega igralkinega očeta našli na tleh ob bazenu njegovega stanovanja v Nashvillu, kjer je ležal z obrazom proti tlom. S svojega balkona ga je opazil eden od stanovalcev večstanovanjske hiše, ki je obvestil vratarja. "Vratar in upravnik sta ga obrnila in ga spraševala, ali je z njim vse v redu. Odprl je oči, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico," je povedal vir.