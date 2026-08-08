Reese Witherspoon potrdila, da je bil oče hospitaliziran: Z njim je vse v redu

"Več medijev je poročalo, da so mojega očeta po padcu prepeljali v bolnišnico, zato vam želim sporočiti, da je z njim vse v redu. Zanj skrbijo čudoviti zdravniki in medicinske sestre. Hvala vsem, ki ste nas kontaktirali, to nam veliko pomeni," je na družbenem omrežju zapisala Reese Witherspoon.
Kot je poročal Page Six, so 84-letnega igralkinega očeta našli na tleh ob bazenu njegovega stanovanja v Nashvillu, kjer je ležal z obrazom proti tlom. S svojega balkona ga je opazil eden od stanovalcev večstanovanjske hiše, ki je obvestil vratarja. "Vratar in upravnik sta ga obrnila in ga spraševala, ali je z njim vse v redu. Odprl je oči, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico," je povedal vir.
John Draper Witherspoon, ki je služil kot podpolkovnik v rezervnih enotah ameriške vojske, je bil po poklicu otorinolaringolog. Leta 1970 se je poročil z Mary Elizabeth, ki je bila medicinska sestra, skupaj pa imata poleg igralke še starejšega sina. V 90. letih sta se razšla, a se nista uradno ločila, zato je Betty, kakor je ženin vzdevek, leta 2012 zoper Witherspoona vložila tožbo zaradi bigamije, saj se je ta že ponovno poročil. Pozneje sta se zakonca pobotala in ponovno zaživela skupno življenje.
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