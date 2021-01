Reese Witherspoon s sinom: videti sta kot brat in sestra

Reese Witherspoon je s svojimi sledilci na Instagramu – zbralo se jih je že 25 milijonov – delila prikupno fotografijo, na kateri se ji je pridružil njen najstniški sin Deacon Phillippe.

"Rada ga imam do lune," je zapisala pod njun skupni selfie. Oboževalci so seveda takoj opazili, da 44-letna z oskarjem nagrajena igralka odlično skriva svoja leta, saj je na fotografiji videti precej mlajša, kot je v resnici. Podobnost med mamo in sinom je velika, nekateri oboževalci pa celo menijo, da je 17-letnik na fotografiji videti kot njen mlajši brat.

Reese je zaradi hladnejšega vremena za to priložnost nosila črn plašč s krzneno kapuco in rjavo zimsko kapo, na sebi pa ni imela skoraj nič ličil.