Reese Witherspoon skoraj izgubila potrpljenje ob ustvarjanju družinskega portreta

Igralka Reese Witherspoon je ob na videz idilični praznični fotografiji s sledilci delila resnično situacijo. Ko je skušala ustvariti praznično fotografijo, ni šlo vse po načrtih. "To sem jaz, ko poskušam otroke pripraviti na družinsko fotografiranje."

Kljub kaosu jim je uspelo ustvariti družinski portret ob božičnem drevescu v njihovi dnevni sobi. "Vesel božič vaši družini želi naša družina! Potrebovali smo le približno eno uro, dve podkupnini in tri ponovitve, da smo bili vsi na fotografiji. To je majhen božični čudež."

Zvezdnica ni objavile le ene, ampak dve fotografiji. Na drugi so vsi videti boljše razpoloženi."To je tista, ki jo imajo otroci radi," je dodal igralka. Reese z družino živi v Los Angelesu, 21-letno Avo in 17-letnega Deacona ima z nekdanjim soprogom Ryanom Phillippejem, sedemletnega Tennesseeja pa ima z Jimom Tothom.