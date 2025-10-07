Svetli način
Tuja scena

Regija se poslavlja od Halida Bešlića: 'Hvala za človečnost'

Sarajevo, 07. 10. 2025 16.07 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
4

Po novici o smrti legende bosanske glasbe Halida Bešlića se vrstijo odzivi iz regije. "Hvala za tvoja čustva in človečnost," so zapisali člani skupine Parni Valjak. S čustvenim zapisom sta se mu poklonila tudi Dino Merlin in Enis Bešlagić.

Glasbeni kolegi in znani obrazi širše regije se poslavljajo od legendarnega bosanskega glasbenika Halida Bešlića.

Med prvimi se mu je poklonil znan bosanski igralec Enis Bešlagić. Kot je zapisal v objavi na Instagramu, ne ve, kdo bo "zapolnil to praznino s svojo edinstvenostjo, iskrenostjo in dobrim duhom človečnosti". "Tvoj spomenik je globoko vklesan v naša srca, skozi vse, kar smo doživeli s teboj in tvojimi pesmimi. Vsaka nota tvoje človečnosti bo za vedno odmevala z edinstvenim glasom v teh jokajočih srcih," je med drugim zapisal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poklonil se mu je tudi slovenski pevec David Amaro. Na Instagramu je objavil njuno skupno fotografijo in posnetek, na katerem poje Miljacko, eno Bešlićevih najbolj poznanih pesmi. "Človek, čigar pesmi in duša ostajajo večne. Hvala za vse besede podpore. Res so mi veliko pomenile in pomagale," je dejal Amaro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Srbska pevka Neda Ukraden je poudarila, da "vse pesmi, koncerti in druženja v Sarajevu srcu in umu ne dovolijo, da bi se lahko prijaznila s kruto resnico". Da je odšel eden najtoplejših glasov v regiji, pa so poudarili člani skupine Parni Valjak. "Hvala za tvoja čustva in človečnost," so dejali.

Preberi še Umrl je legendarni pevec Halid Bešlić

Kot "velikega in neponovljivega" ga je opisal Dino Merlin. "Topla duša bosanska. Prišel sem se poslovit. Deževna oktobrska sarajevska noč. Tiho sem mu zapel najino pesem. Kot da se je v tistem trenutku rahlo nasmehnil. Bele, čiste copate. Dolgo sem jih božal in si mislil: 'Potuj, bela ptica, ti imaš s čim priti pred Gospoda.' Zelo te imam rad," je zapisal Merlin.

Z objavo njegove fotografije se mu je poklonila tudi hrvaška pevka Danijela Martinović

Preberi še Zadnjo pesem posvetil ženi: Zapuščina Halida Bešlića

Novico o smrti kralja sevdaha je sporočil Bešlićev menedžer. Po njegovih besedah se je zdravil na onkološkem oddelku v Sarajevu. Bosansko-hercegovski pevec narodne glasbe je v svoji več kot 40-letni karieri za seboj pustil številne uspešnice in neizbrisen pečat na glasbeni sceni. V starosti 71 let je umrl zaradi težav z jetri.

halid bešlić smrt dino merlin parni valjak Enis Bešlagić
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sickk 2
07. 10. 2025 16.26
+1
Evo, zdj pa cakimo omejene desne komentatorje in njihove umotvore, k sovrazjo use kar je tuje. Ti Halid legenda, pa pocivi v miru.
ODGOVORI
1 0
B u t a l e
07. 10. 2025 16.24
Regija? Ex Jugoslavija!
ODGOVORI
0 0
Glotar
07. 10. 2025 16.21
-2
ma jeballa vas regija...
ODGOVORI
0 2
Boštjan99
07. 10. 2025 16.19
+5
Počivaj v miru, legenda. Bil si velik človek, pa vendarle skromen in ljudski.
ODGOVORI
5 0
