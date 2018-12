Rekla je tisočkrat da

ZvezdnikRobin Thicke in Aprilsta se spoznala kmalu potem, ko je leta 2014 njegova ženaPaula Pattonvložila zahtevek za ločitev. Čeprav je med njima kar 18 let razlike, ju to ni motilo, ljubezen je zacvetela in 2018 se jima je pridružila hčerka Mia. Avgusta pa je pevec radostno javil, da je na poti že drugi otrok: "Mia bo naslednje leto postala velika sestrica. Z velikim veseljem deliva novico, da znova pričakujemo."

Zdaj pa sta zaljubljenca javila, da sta zaročena. Vzhičena manekenka je na Instagramu objavila kolaž fotografij in videoposnetek iz božične večerje, kjer jo je Robin zaprosil za roko. Obkrožena z družino je najprej presenečeno vprašala, ali je to šala, nato pa mu padla v objem. Zraven fotografije je zapisala, da je na vprašanje odgovorila tisočkrat da.