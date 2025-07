Rekordni znesek za legendarno torbico odštel nekdanji japonski nogometaš

Originalno torbico Hermes Birkin, ki je bila nekoč last britanske igralke in pevke Jane Birkin, so pred dnevi na dražbi v Parizu prodali za 8,6 milijona evrov, kar je največ doslej za kakšno torbico, ki je bila kadarkoli prodana na dražbi. Čeprav so identiteto kupca sprva skrivali, pa je zdaj znano, da je torbo kupil japonski bogataš Shinsuke Sakimoto, nekdanji nogometaš in direktor podjetja Valuence Japan Inc., ki se ukvarja s preprodajo luksuznega blaga.

Valuence posluje globalno prek dražb in trgovin ter trguje z rabljenimi luksuznimi in dizajnerskimi izdelki, a nakup ni bil poslovna poteza. Sakimoto je poudaril, da torba ni namenjena nadaljnji prodaji in dodal, da bo torba ostala ohranjena kot kulturna dediščina v čast Jane Birkin in njeni zapuščini.

"Ko bo torba prispela na Japonsko, bo Valuence Japan organiziral predstavitveni dogodek za medije in povezane deležnike. Kmalu bomo objavili podrobnosti in časovni načrt razstave," je v izjavi dejal Sakimoto.

Torbica, ki je postala ikonična

Ikonično torbico so oblikovali prav za igralko in pevko Jane Birkin, ki je od 60. let prejšnjega stoletja igrala v številnih francoskih in britanskih filmih. Igralka je umrla leta 2023. Birkinova je leta 1981 na letu družbe Air France po naključju sedela poleg Jeana-Louisa Dumasa, takratnega umetniškega direktorja Hermesa. Vse svoje stvari je nosila v pleteni košari in se Dumasu pritoževala, da so takratne torbice običajno premajhne, da bi kot mlada mati vanje lahko dala vse svoje stvari.