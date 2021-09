Renée Zellweger in Ant Anstead uradno skupaj tudi na Instagramu

Antov nekdanji sovoditelj oddaje Wheeler Dealers , Mike Brewer , je komentiral "Bum" in dodal simbola za eksplozijo in srce. Tarek El Moussa , ki je bil prej poročen z Ansteadovo bivšo Christino Haack , je prav tako všečkal objavo.

Čeprav Ant ob objavi fotografije ni zapisal ničesar, mu je nekaj znancev in prijateljev v komentarjih izkazalo svojo podporo pri novi romantični zvezi, vključno z njegovo sovoditeljico televizijske oddaje Celebrity IOU: Joyride , Cristy Lee , ki je bila prisotna, ko sta se zaljubljenca prvič spoznala. Slednja je komentirala: "Vidva," ter dodala nasmejanega emojija in simbol za ljubezen – srce.

To je prvič, da je Ant Anstead dal vpogled v njuno romanco tudi na družbenih omrežjih. Naj omenimo, da sta bila že od začetka zveze oba zelo zasebna, Zellwegerjeva niti nima svojega uradnega profila na družbenih omrežjih.

"Moj in Reneejin odnos je nekaj zelo zasebnega. To je nekaj, o čimer nisem zares pripravljen veliko govoriti. Resnično gre za najin odnos in ne želim zmanjšati njegove trdnosti," je na začetku tega meseca povedal za People. Dodal je, da se z igralko osredotočata predvsem na to, da njun odnos napreduje korak za korakom.

Novica o razmerju med Ansteadom in Zellwegerjevo se je pojavila konec junija, nekaj dni po tem, ko je portal People potrdil, da se je Ant dokončno ločil od Christine Haack, s katerim imata 2-letnega sina Hudsona. Iz prvega zakona ima še dva otroka, 15-letnega Archieja in 17-letno hčerko Amelie. Pestro ljubezensko preteklost ima za sabo tudi Renée, ki je bila leta 1999 zaročena s komikom Jimom Carreyjem, tri leta kasneje pa je bila v krajšem razmerju z glasbenikom Jackom Whitom. Leta 2009 je bila dve leti v razmerju z igralcem Bradleyjem Cooperjem, nazadnje pa je bila v sedemletni zvezi z rokerjem Doylom Bramhallom.