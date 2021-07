Renée Zellweger na plaži uživala z novim izbrancem in njegovim sinom

Renée Zellweger je srečna v ljubezni z Antom Ansteadom, s katerim sta se skupaj v javnosti prvič skupaj pokazala že v prvih dneh julija. Par se je tokrat poljubljal v javnosti, ne ozirajoč se na fotografe, ki so jima pogosto za petami.

Zellwegerjeva in Anstead sta si v javnosti izmenjevala nežnosti povsod, v okolici trgovin, ki sta jih obiskala, opažena pa sta bila tudi v soseski, kjer igralkin novi spremljevalec trenutno prebiva. Kasneje sta se odpravila na obalo, kamor so jima sledili tudi paparaci.

Deset let mlajšemu izbrancu slavne oskarjevke je družbo delal tudi njegov skoraj dveletni sin Hudson, ki se je ob obisku plaže v bližini sveže zaljubljenega para igral z mivko. Fotografije so bile posnete blizu Ansteadovega domovanja v kalifornijski četrti Laguna Beach, na balkonu njegove hiše pa so fotografi posneli tudi prve fotografije zaljubljencev.