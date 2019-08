Renee Zellweger o obdobju, ko je za šest let zapustila Hollywood: Bilo je temačno

50-letna igralka Renee Zellweger je v intervjuju za Red Magazine spregovorila o času, ko je za šest let zapustila hollywoodsko filmsko prizorišče in razkrila, zakaj je bilo zanjo obdobje pred tem izjemno boleče in težavno.

Zellwegerjeva, ki se je v srca svetovne javnosti vtisnila z vlogo Bridget Jones v istoimenski franšizi Dnevnik Bridget Jones, je povedala, da se je na neki točki svoje kariere popolnoma izgubila in da je na svoje vloge in tekste, ki se jih je morala naučiti, gledala kritično ter ob tem zavijala z očmi. Zato se je odločila, da si bo od vsega skupaj vzela premor – ki je terjal šest let njenega življenja. Kljub temu, da je v iskanju notranje motivacije za nadaljevanje kariere porabila več kot polovico desetletja, danes takratne odločitve ne obžaluje: ''Na to ne gledam kot na zapravljen del življenja, ker sem se takrat naučila veliko novega. In to je obenem verjetno tisto, kar sem takrat tudi najbolj potrebovala. Naučila sem se veliko o perspektivi in prepoznavanju različnih vzorcev obnašanja, predvsem pri sebi. Razumela sem različne posledice nekaterih dejanj iz preteklosti. Zdaj sem tako hvaležna za ta čas, hvaležna, ker sem se lahko naučila delati drugače.''