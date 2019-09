Renée Zellweger: Sploh se ne spomnim svojih 30 let

Pred dvema desetletjema je bila 50-letna igralka Renée Zellweger na vrhuncu svoje kariere, saj je igrala v številnih vlogah in na velikem platnu pritegnila pozornost številnih oboževalcev. Pred kratkim pa je oskarjeva nagrajenka v intervjuju spregovorila o svoji karieri in priznala, da ni imela časa, da bi resnično uživala v igralstvu.

"Sploh se ne spomnim svojih 30 let. Sliši se kot dobra šala, ampak je res. Kot, da se sploh ni zgodilo," je povedala za priljubljeno televizijsko oddajo CBS Sunday Morning. "Enostavno je bilo tako," je dejala in dodala, da je sedaj pri svojih 50 letih raje stopila korak stran od žarometov in se osredotočila nase in na svoje projekte. "Nočem, da se ponovi tisto obdobje, ko sem se že same sebe naveličala."

Ko si je pred leti vzela nekaj premora od igranja, se je neto leta 2014 vrnila na sceno. Takrat so tabloidi divjali z govoricami o plastični operaciji in je takoj občutila kruto stran slave. Renée je še poudarila, da slava vpliva na to, kako se počuti v svoji koži.

"Slava še pred tabo vstopi v prostor in ljudje si, še preden te spoznajo, ustvarijo nekakšno podobno in ti ne pustijo, da se predstaviš v resnični luči," je dejala uspešna igralka, ki jo večina pozna po vlogi Bridget Jones. Na vprašanje, kakšen nasvet bi dala mlajši sebi, je priznala:"Rekla bi ji, naj ne jemlje vsega resno in si naj privošči več zabave."