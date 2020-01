Renee Zellweger: Z veseljem bi jo znova zaigrala

Romantična komedija Dnevnik Bridget Jones je zagotovo klasika. Nastala je leta 1995 kot kolumna v britanskem časopisuIndependent, pod peresom novinarkeHelen Fielding, nato pa na velikem platnu zaživela kar trikrat. Ikonično junakinjo Bridget Jones pa je vsakič zaigrala ameriška igralka Renee Zellweger.

Renee, za katero je nadvse uspešno leto zaradi vloge v filmu Judy, kjer je zaigrala legendarno igralko Judy Garland, je dobila že kar nekaj prestižnih kipcev – zlati globus, nagrade po izboru filmskih kritikov, Hollywood Film Awards, nagrade SAG ... pa se še vedno vidi v vlogi Bridget.

Na podelitvi nagrad SAG so jo tako pobarali po dotični vlogi, in kot pravi sama, bi z veseljem znova stopila v čevlje ikonične junakinje: "Bilo bi zabavno, da," je Renee povedala Glamourju: "Mislim, to je sicer v rokah Helene (Fielding), vendar upam, da bi izbralamene," je nadaljevala: "Ponavadi sem zadnja, ki kaj izve. Ko že postavljajo kulise, me pokličejo in rečejo, kaj si mislim o tem, da bi spet zaigrala v dotični vlogi. Ampak je zabavno. Zelo. Z veseljem bi jo znova zaigrala. Obožujem jo. Mislim, da je zelo zabavna. Najboljša je."