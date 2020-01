Renée Zellweger: Živim ameriške sanje

"Živim ameriške sanje," je dejala 50-letna Renée Zellweger, ki je nominirana za oskarja. Pred njenim rojstvom se je oče v ZDA preselil iz Švice, mama pa iz Norveške. "Danes je življenje vsekakor zanimivo. Zelo čuden čas je. V zraku je ogromno strahu in negotovosti. Zanima me, od kod to počutje izvira," razmišlja zvezdnica, ki se je pred časom za šest let umaknila iz Hollywooda."Vem, da se stvari, ki jih imamo za osnovne in se zato počutimo tudi varne, hitro spreminjajo. Za to je kriva tudi hitro razvijajoča tehnologija." Na vprašanje, ali ima upanje v boljšo priložnost, pa odgovori: "Da. Da, absolutno, spremembe nastajajo v kriznih časih."