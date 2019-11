Reper T.I. pri ginekologu preverja, ali je njegova hči še vedno devica

Ameriški glasbenik T.I. Harrisje s svojim nenavadnim priznanjem v oddaji Ladies Like Us sprožil pravo evforijo na Twitterju. 39-letni raper je namreč obelodanil, da svojo najstniško hči Deyjah Harrisspremlja na letnih ginekoloških pregledih, kjer vsakič preveri, ali je njena deviška kožica še vedno nedotaknjena. Kot je dejal, se namreč želi prepričati v to, da njegova hčerka še ni imela spolnih odnosov – pri tem pa mu zdravniška pojasnila, da si lahko dekle poškoduje himen tudi s fizičnimi dejavnostmi, ki ne vključujejo spolnosti, ne pomenijo veliko. Deyjah njegovih besed še ni komentirala, zato pa so se odzvali številni slavni obrazi, ki so izrazili svoje neodobravanje njegovega početja.