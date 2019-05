Britanski pevecLiam Gallagher ni znan samo po svoji glasbeni karieri v zasedbi Oasis, ampak tudi po škandaloznem življenju, tudi kar se tiče ljubezenskega življenja. Ko je bil več let v zvezi z Nicole Appleton, je v medije prišla ljubezenska afera z ameriško novinarko Lizo Ghorbani, ki je z njim tudi zanosila.

Novica pa je odjeknila ravno v času, ko je bil zvezdnik na Ibizi, kjer se je zbližal s svojo mlajšo asistentko Debbie Gwyther. Ko mu je Američanka zagrozila, da bo šla v medije, je hitro poklical svojo takratno ženo in ji priznala za vse skoke čez plot, tudi, da ljubimka z asistentko. Takrat so mediji zapisali še, da je ločitev trajala celih 68 sekund, on pa je nato svobodno nadaljeval zvezo z Debbie. Vse to se je zgodilo leta 2014.

Zdaj pa na velika platna prihaja biografski film o slavnem pevcu – Liam: As It Was. Kot režiser se je pod film podpisal Charlie Lightening, ki je novinarjem zaupal nekaj detajlov iz filma ter pevčevega zasebnega življenja. "Vpliv, ki ga je imela Debbie na Liama, je ogromen. Rešila mu je življenje. Bil je izgubljen. Ni več vedel, kako naprej. Dobesedno ga je zbrcala in mu dejala, naj se znova vrže v glasbo. Podpirala ga je skozi zelo grdo obdobje njegovega življenja."

In vse to bo režiser pokazal tudi v filmu: "Ljubita drug drugega. Vse to je v filmu ... Vidiš, kako sta si blizu, kako drug iz drugega povlečeta dobre stvari. Zelo lepo je bilo vse to ujeti na film ..."