Tuja scena

Resnica o Joeju Jacksonu: Je otroke zares prisilil v glasbeno kariero?

Los Angeles, 22. 04. 2026 15.09 pred 1 uro 2 min branja

E.K.
Joe Jackson

Jackie Jackson je na premieri težko pričakovanega biografskega filma Michael odločno zanikal dolgoletne mite, da jih je oče Joe prisilil v glasbeno kariero. Sorojenci namreč trdijo, da so si tega želeli sami, on pa naj bi zgolj prepoznal njihov potencial.

Pred težko pričakovano svetovno premiero biografskega filma z naslovom Michael, ki se osredotoča na življenje in kariero kralja popa Michaela Jacksona, so se v javnosti ponovno razvnele razprave o vlogi patriarha družine, Joeja Jacksona.

Jackie Jackson, Prince Jackson in Marlon Jackson
FOTO: Profimedia

Jackie Jackson, drugi najstarejši sin družine z desetimi otroki, je na premieri v Los Angelesu odločno zavrnil razširjeno prepričanje, da jih je oče prisilil v svet glasbe. Poudaril je, da so si sami želeli nastopati in da je Joe zgolj prepoznal njihov talent ter jim ponudil potrebna orodja za razvoj. "Veliko ljudi misli, da nam je oče to vsilil. Ne, ni nam. Sami smo si to želeli," je za People povedal Jackie, ki danes šteje 74 let.

Michael Jackson
FOTO: Profimedia

Odraščanje v majhni hiši v Indiani in pot do svetovne slave

Jackie Jackson se z nostalgijo spominja težkih, a hkrati navdihujočih začetkov v mestu Gary v Indiani. Življenje v majhni, dvosobni hiši s številčno družino je zahtevalo izjemno disciplino. Vsak dan so morali pripravljati opremo in dolge ure vaditi, da so dosegli raven, ki jo je kasneje zahtevala založba Motown. Kljub intenzivnim vajam pa so poudarili, da njihovo otroštvo ni bilo omejeno le na glasbo. Kot otroci naj bi tako radi igrali baseball in uživali v športnih aktivnostih zunaj hiše, kar demantira podobo o ujetništvu znotraj glasbenega studia.

Jaafar Jackson
FOTO: Profimedia

Družina Jackson upa, da bo novi film Michael, v katerem glavno vlogo igra nečak Jaafar Jackson, javnosti prikazal njihovo človeško plat. "Želim, da ljudje, ko bodo prišli gledat ta film, razumejo, da se ta družina ne razlikuje od katere koli druge družine," je Marlon Jackson, šesti otrok uspešne družine dejal za omenjen medij in dodal: "Imamo vzpone in padce, preizkušnje in stiske. Naučili smo se strinjati, da se ne strinjamo."

Jaafar Jackson kot Michael Jackson
FOTO: Profimedia

Film naj bi osvetlil tudi pravne in osebne boje kralja popa, pri čemer so pri ustvarjanju sodelovali številni družinski člani, da bi zagotovili avtentičnost. Joe Jackson, ki je umrl leta 2018, v filmu tako morda ne bo prikazan zgolj kot strog menedžer, temveč kot človek, ki je v svoji družini videl nekaj posebnega.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

