Resničnostna zvezdnica Honey Boo Boo javnosti predstavila prvega fanta

Resničnostna zvezdnica, ki se je gledalcem prvič predstavila v oddaji Toddlers in Tiaras , ko je bila stara samo šest let, je v posebni izdaji revije Vogue za najstnike priznala, da sploh nima prijateljev. Otroštvo je preživela na otroških lepotnih tekmovanjih, kasneje pa se je pojavljala v drugih sestrskih TV-šovih, največjo priljubljenost pa je dosegla, ko se je s svojo nenavadno družino predstavila v oddaji Here Comes Honey Boo Boo.

''Če sem popolnoma iskrena, nimam ravno dosti prijateljev. Verjetno zato, ker občutim, da so ljudje z mano prijatelji, ker sem Honey Boo Boo,'' je dejala osamljena najstnica. Dodala je, da nikomur ne zaupa in da zato ne sklepa prijateljstev.

''Dralin in Alana sta cel čas skupaj in se neprestano družita. Najprej je bil nekoliko sramežljiv, sedaj pa je postal del družine. Je enako nor in zabaven kot oni,'' je pojasnil njun skupni prijatelj. Kljub starostni razliki se odlično razumeta in skupaj živita v Georgii, kjer zakon dovoljuje tovrstno skupnost 16-letnice in 20-letnika. Paru so podporo izrekli Alanini oboževalci in jima pod objavo za velik korak tudi čestitali.