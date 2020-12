Resničnostna zvezdnica na misiji: Sanjam o zvezi z Liamom Neesonom

Carole Radziwill, nekdanja zvezdnica oddaje o 'pravih gospodinjah' New Yorka, se je podala na lov za igralcem Liamom Neesonom, potem ko sta si pred leti izmenjala poljubček na božični zabavi voditelja Andyja Cohena.

Carole Radziwill, ki se je pojavila v resničnostnem šovu The Real Housewives of New York,je pred kratkim opisala prvo in tudi edino srečanje z Liamom Neesonom, ki ji je ostalo v lepem spominu ter jo hkrati prepričalo, da je prav šarmantni zvezdnik pravi moški zanjo.

Carole in Liam sta se pred leti spoznala na božični zabavi ameriškega voditelja.

Njegov pristop je opisala kot 'poosebljeno moškost', saj se je izkazal za popolnega kavalirja. ''V nekem trenutku je na zabavi mimo mene prišel moški, ki me je v gneči nehote odrinil in tako polil moj jajčni liker. Liam je nato svojo ogromno dlan položil na mojo roko in me umiril ter z globokim glasom z irskim naglasom nerodnemu moškemu dejal: 'Poslušaj, če ne moreš paziti, kje stopaš, te bom moral prositi, da zabavo zapustiš.' Neznanca je torej hotel spoditi z druženja, ki se je dogajalo v tuji hiši.''

Liam Neeson za Radziwillovo predstavlja 'pojem moškosti'.

Povedala je tudi, da jo je Neeson kasneje tudi poljubil: ''To ni bil francoski poljub, a je bil daljši kot zgolj poljub ob pozdravu!''Po zabavi je številne prijatelje in znance prosila ta njegove kontaktne podatke, da bi lahko z zvezdnikom navezala stik. V tistem času ji to žal ni uspelo, igralca pa je znova videla dve leti po 'usodni' zabavi – a takrat je bila na žalost že zasedena in v novi zvezi. Ponovno srečanje z Neesonom pa jo je spodbudilo k novim ugotovitvam: ''Želela sem si pravega moškega in nato tudi končala razmerje.''Kako se bo do zvezdnikovega kontakta poskušala dokopati tokrat, pa ni zaupala.