Resničnostna zvezdnika ne moreta obnoviti pogorele hiše: Nimava denarja

Po več kot petih mesecih, odkar so po Kaliforniji divjali uničujoči požari, resničnostna zvezdnika Heidi Montag in Spencer Pratt še vedno živita v najetem domu. Zakonca, ki sta opazovala, kako njuno hišo požirajo plameni in je pogorela do tal, sta zdaj razkrila, da nimata dovolj denarja, da bi lahko domovanje svoje družine obnovila.

V nedavnem intervjuju, ki ga je resničnostna zvezdnica in pevka Heidi Montag dala za The Independent, je 38-letnica razkrila, da je le malo verjetno, da bosta z možem Spencerjem Prattom lahko obnovila družinsko hišo, v kateri sta živela z njunima dvema sinovoma. Njihov dom v prestižni losangeleški soseski Pacific Palisades so v kalifornijskih požarih uničili plameni, zakonca pa nimata dovolj denarja, da bi nepremičnino obnovila.

Heidi Montag in Spencer Pratt sta v kalifornijskih požarih izgubila dom.

"Pravijo, da bo stalo pet milijonov, da bi obnovila hišo, ki je stala tretjino tega zneska. Nimava toliko denarja in nisem prepričana, ali bova sploh lahko obdržala zemljišče, saj morava zanj še vedno odplačati hipoteko. Ne vem, kaj bova storila," je povedala 38-letnica.

Odkar so izgubili dom, družina živi v Santa Barbari, kjer je najela hišo in načrtuje prihodnost. "Skušam delati tako trdo, kot lahko, in toliko, kot zmorem, da bi si lahko privoščila kakšno hišo ali polog zanjo, kjer bi lahko živeli z otroki," je iskreno povedala pevka, ki bo konec maja izdala svoj novi album.

Hiša Heidi Montag

Par je trisobno hišo v soseski Pacific Palisades kupil leta 2017, zanjo pa sta takrat odštela 2,23 milijona evrov, kar je približno polovica zneska, za katerega Heidi trdi, da bi ga odštela za njeno prenovo, in ne tretjina. Preden je nepremičnino uničil ogenj, je bila ocenjena na 3,6 milijona evrov. Kot je navedeno na eni od spletnih strani z nepremičninami, so se cene posesti v tem delu Los Angelesa v osmih letih povišale za polovico.

Na družbenem omrežju objavila posnetke goreče hiše

Spencer Pratt je 7. januarja na družbenem omrežju delil posnetke, na katerih je videti, kako se njihovemu domu približujejo plameni z gostim temnim dimom. "Nočna mora se je uresničila," je povedal na enem od teh. 41-letnik, njegova soproga in sinova so uspeli pravočasno pograbiti nekaj stvari in se umakniti na varno, a so bili še priča temu, kako njihov dom požira ogenj.

"Naša življenja so tako prepletena z uporabo družbenih omrežij, da je skoraj navada, da vse posnameš in deliš," je v nedavnem intervjuju dejala Heidi in tako pojasnila odločitev, zakaj sta z javnostjo delila posnetke.

Med zvezdniki, ki so takrat izgubili svoje domove, so bili še igralski par Leighton Meester in Adam Brody, Billy Crystal, Anna Faris in Paris Hilton.

Tožita mesto Los Angeles

Dva tedna po požarih sta Pratt in Montag skupaj z 20 drugimi lastniki nepremičnin vložila tožbo zoper mesto Los Angeles, v kateri krivita mesto in oddelek za vodo zaradi pomanjkanja vode, ki je vplivalo na to, da požari niso bili pravočasno pogašeni in so uničili njihove domove.

Počasna prenova povzroča veliko nezadovoljstva

Igralka Mandy Moore, katere družina je imela več nepremičnin, ki so jih uničili ali poškodovali januarski požari v okrožju Altadena, je nedavno na družbenem omrežju objavila zapis, v katerem se je pritožila nad počasno prenovo tega dela mesta: "Hvala, Okrožje Los Angeles, da je obnova tako frustrirajoča in nemogoča. Ne bi smela biti presenečena, a je osupljivo, koliko birokracije in ovir ste nam postavili na pot."