'Retro' poroka Baby Lasagne: 50 gostov, nič fotografiranja

Baby Lasagna in Elizabeta Ružić

Poroka je potekala pred približno 50 gosti, v družinskem krogu, poročil pa ju je župnik iz Markove župnije. Istarski.hr ekskluzivno piše, da so od enega od gostov izvedeli, da je bila poroka organizirana v retro stilu in da nihče od povabljenih ni smel fotografirati.

Markova priča je bil njegov brat, Elizabetina pa njena najboljša prijateljica, pišejo hrvaški mediji.

V dokumentarcu "Naproti Pesmi Evrovizije" je bilo sicer razkrito, kako se je par spoznal. "Z Markom se poznava več kot tri leta. Spoznala sva se na Instagramu. Igral je v bendu in odločila sem se, da ga dodam na Instagramu. Sledil mi je nazaj in me kontaktiral. Ljubezenska zgodba 21. stoletja," je takrat dejala Elizabeta, ki ga je na družbenem omrežju dodala, ker je menila, da je "čeden fant".