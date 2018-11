'Retro' Rita Ora pokazala zapeljive noge

Glasbenica Rita Oraje pred dnevi izdala težko pričakovani album z naslovom Phoenix. Na zasebni zabavi v Londonu, ki je potekala ob izdaji albuma, je vsekakor plenila pozornost s svojim izstopajočim videzom. Kot vedno, je tudi tokrat sprejela zanimiv kroj in detajle, ki jih je oplemenitila z retro pričesko v stilu pevke Dolly Parton. V kratki pernati obleki je pokazala precej gole kože in poudarila svoje zapeljive noge, z modnimi dodatki pa ni pretiravala – odločila se je za zanimive uhane, prstane ter odprte sandale rdeče barve. Njen novi album je izšel šest let po izdaji prvenca z naslovom Ora. V intervjuju, objavljenem v reviji Vogue, je spregovorila o spremljajočih občutkih: ''Priznati moram, da v meni divja vihar emocij. Na sestanku sem menedžerja vprašala, kaj lahko še storim in nazaj dobila odgovor: Rita, storila si že vse, sprosti se ...'' Pevka se je obenem razgovorila o ozadju nastanka posameznih pesmi in priznala, da celoten album govori o njenih življenjskih odločitvah, ki jih je sprejela do svojega 27. leta. Ničesar ne obžaluje, a kot pravi, bi nekatere stvari danes zagotovo storila drugače kot v preteklosti, medtem, ko na druge gleda s ponosom.

27-letna Rita bo čez nekaj dni slavila svoj 28. rojstni dan, pred dobrim mesecem pa se je razšla s partnerjem Andrewom Wattom, s katerim je bila približno eno leto v razmerju. Razloga za njun razhod še ni navedla, priznala pa je, da je v ljubezni zelo temperamentna: ''Vse se mi zdi vprašljivo in v vse dvomim. Sem zelo temperamentna Albanka! Vse kar počnem, mora imeti smisel. Ko sem z nekom v razmerju, želim z njim izkusiti vse ... Ljubim močno in intenzivno, ne maram polovičarstva.''