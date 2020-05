Revija Forbes izbrisala Kylie Jenner z liste miljarderjev

Ugledna revija Forbes se je odločila resničnostni zvezdnici Kylie Jenner odvzeti naziv najmlajše miljarderke. Jennerjeva naj bi prirejala zneske glede prodaje svojih kozmetičnih produktov ter s tem zavajala potrošnike. Prave številke je javnosti sporočil kozmetični gigant Coty, ki je v lanskem letu postal deležnik podjetja mlade vplivnice.

Kylie in njeno družino je revija obtožila napihovanja profitabilnosti podjetja, katerega zaslužek je v resnici veliko manjši od navedenega. Njen posel naj bi bil občutno manj donosen, mesto na lestvici pa si je zaslužila tudi s prirejanjem davčne napovedi. Kardashian - Jennerjevi bi se naj poslužili nenavadnih trikov, da bi prikazali astronomske zaslužke kozmetičnega imperija, ki pa v resnici niso tolikšni.

Kylie Jenner je lastnica podjetja, ki prodaja kozmetične produkte z njenim imenom.

Na odločitev vodstva revije se je odzvala tudi zvezdnica, ki je obtožbe označila za netočne in tudi nedokazljive. Podarila je, da nikoli ni poskušala pridobiti pozicije na lestvici in še manj za to lagati. Dodala je še, da ima veliko pomembnejših reči od tega, da bi prirejala informacije o tem, koliko denarja poseduje.

Poimenovanje Kylie Jenner kot najmlajše osebe, ki je do bogastva prišla sama, je bilo že od pričetka sporno. Kritiki so reviji očitali že to, da se je Jennerjeva v svetu zabave uveljavljala že preko družinskega resničnostnega šova Kardashianovi, kjer se je pojavila kot majhna punčka in si tako pričela ustvarjati ime ter znamko.

Kylie na sedežu podjetja, ki je urejeno po zadnjih trendih.

Kozmetični imperij je pričela snovati v letu 2015 in ga sestavljata dve veji - Kylie Cosmetics in Kylie Skin. Kylie je lani sporočila, da prodaja kar 51 odstotkov svojega deleža znamke lepotnemu gigantu Cotyju, s čemer bi naj zaslužila 540 milijonov evrov. Forbes poroča, da je družinski računovodja oddal davčno napoved iz katere je razvidno, da je podjetje s prodajami artiklov zaslužilo 270 milijonov evrov v letu 2016 ter nekaj manj kot 300 milijonov v naslednjem letu, kar pa naj bi bila popolna laž.

Zvezdnica (na sliki spodaj) s svojimi sestrami in bratom. Fotografija je nastala pred pričetkom snemanja resničnostnega šova.

Coty je namreč sedaj kot deležnik izdal, da so prodaje mnogo manjše od navedenih in da je mlada podjetnica javnost glede prodaje močno zavajala. Kozmetični gigant je razkril tudi dejanske številke prodaje, ki segajo do največ 110 milijonov evrov, kar pa predstavlja očitno razliko. Forbes tako ocenjuje, da je Kylie 'težka' okrog 800 milijonov evrov.