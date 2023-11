Revija GQ Kim Kardashian podelila naziv 'moški' leta

Kim Kardashian je marsikaj – zvezda resničnostne televizije, manekenka, poslovna ženska, družabnica, odvetniška pripravnica in na presenečenje in jezo nekaterih ... ena od "moških leta" revije GQ za leto 2023.

Njen naziv pa ni bil najbolje sprejet med nekaterimi oboževalci, saj je sprožil zmedo in jezo na družbenih omrežjih. Eden od uporabnikov družbenega omrežja X , nekdaj znanega kot Twitter , je ob fotografiji naslovnice revije s Kim zapisal: "Kim Kardashian je vaš moški leta? Bodite resni za sekundo." Spet drugi pa se je odzval: "Ko ne razumete naloge. Fant, oh, fant." Tretji pa je dodal: "Saj ne da mi je mar za GQ, a kako dolgo bo zahodna civilizacija še tonila na krilih moških?"

Ob nazivu in naslovnici je Kim za revijo podala še intervju, v katerem je spregovorila o tem, da jo je ločitev njenih staršev, ko je še bila otrok, presenetila, a ji je njuna odprtost glede tematike pomagala, ko se je sama ločevala od nekdanjega moža Kanyeja Westa . Kot je še dejala 43-letnica, ni imela pojma o svojih starših – Robertu in Kris – dokler ni bil sklican družinski sestanek.

Na seznamu moških leta revije GQ so se znašli še igralec Jacob Elordi in modni oblikovalec Tom Ford , glasbenik Andre 3000 , igralec ameriškega nogometa Damar Hamlin, modni oblikovalec in podjetnik Jonathan Anderson , komik Tim Robinson , modni oblikovalec Tremaine Emory , filmski režiser John Wilson, raper Offset in filmska režiserka Celine Song , ki je druga ženska letos, ki si je prislužila naziv 'moški leta'.

Ko je izvedela novico, je bila stara devet let, tistega časa pa se spominja: "Ničesar od tega nisem predvidela. Bila sem v kopeli in sklicali so družinski sestanek. Spomnim se, da sem pomislila: 'Prosim, Gospod, ne dovoli, da se ločijo'. Nikoli nisem slutila, da se bo to zgodilo, a vedela sem, da nam bodo to povedali. Čutila sem."

Kimin zakon s 46-letnim raperjem, zdaj znanim kot Ye in s katerim ima štiri otroke, se je začel bližati koncu leta 2021. In rekla je, da je bilo v tem obdobju pomembno zagotoviti, da se "otroci počutijo ljubljene".

"Razmišljala sem o tem, kako so moji starši ravnali z nami," je rekla in dodala: "Samo spomnim se, da so bili odprti. Navsezadnje je pomembno, da se otroci počutijo ljubljene in slišane. Želite biti pazljivi, ker so samo otroci in je težko iti skozi to, ne glede na starost. Poskrbeti morate, da greste na raven, ki jo lahko razumejo. V redu je pokazati ranljivo stran. Nikoli ne greš na negativno stran."