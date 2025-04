Revija People razglasila Demi Moore za najlepšo žensko na svetu

Revija People je izbor najlepših ljudi na svetu začela leta 1990. Cilj projekta je bralcem približati zvezdnike, ki rušijo lepotne stereotipe in s tem navdihujejo druge. V tem času so predstavili nekatere vodilne hollywoodske zvezde današnjega časa, prva se je na naslovnici te izdaje znašla igralka Michelle Pfeiffer, sledile pa so ji Julia Roberts, Beyonce, Kate Hudson in mnoge druge.

Letos je naziv najlepše osebe po izboru revije People osvojila igralka Demi Moore. Dolgo je veljala za ikono lepote, v minulem letu pa si je z vlogo v filmu Substanca prislužila prvo nominacijo za oskarja, z zlatim oskarjem pa je osvojila prvo večjo nagrado v karieri. 62-letnica je za People odkrito spregovorila o tem, kaj ji danes pomeni lepota. "Lepota je pristnost in pozitivnost, počutiti se prijetno v svoji koži," je povedala.

Po letih, ko se je počutila pod pritiskom, da bi bila videti popolna, zdaj pravi, da ima bolj zdrav, bolj sproščen odnos do svojega telesa in življenja. Demi želi poslati sporočilo, da resnična lepota ni v letih ali videzu, temveč v tem, da ste to, kar ste, in z ljubeznijo skrbite zase.

Pred njo so naslovnico revije krasile številne druge zvezdnice. Leta 2024 je bila to Sofia Vergara, ki je takrat dejala: "Življenje ni bilo vedno lahko, a nikoli se nisem počutila močnejša. Z leti pride znanje. Nikoli me ni preveč zanimalo, kaj si ljudje mislijo o meni, zdaj pa me še manj."

Prav takšno mišljenje ji je po njenih besedah pomagalo oblikovati pogled na ljubezen, še posebej, ker je bila njena ločitev od Joeja Manganiella takrat ena glavnih tem. "Težko je, ker nikoli ne veš, kaj bo prinesla prihodnost," je dodala. "Vedno moraš dati vse od sebe, biti najboljša oseba za svojega partnerja. Mu stati ob strani, ko te potrebuje, tudi ko gre skozi najtežje obdobje v življenju."

Pred njo so naslovnico te posebne izdaje krasile še igralki Melissa McCarthy, Helen Mirren, manekenka Chrissy Teigen, tri generacije ene družine Goldie Hawn, Kate Hudson in Rani Rose Fujikawa, igralka Jennifer Garner, pevka Pink, igralke Julia Roberts, Jennifer Aniston in Sandra Bullock, pevka Beyonce in nekatere druge zvezdnice.