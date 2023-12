Taylor Swift je v klobuk številnih dosežkov dodala še eno pero. Revija Time jo je razglasila za osebnost leta. Zvezdnica, ki s turnejo The Eras Tour presega vse rekorde, se je tako pridružila elitnemu krogu oseb, ki so v preteklih letih prejele ta naziv. Med drugim so bili to nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, okoljevarstvenica Greta Thunberg in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Revija Time je za osebnost leta razglasila Taylor Swift. "Še nikoli nisem bila tako ponosna in vesela," je zaupala reviji. Zvezdnica, ki s turnejo The Eras Tour presega vse rekorde in se bo najverjetneje podpisala pod najdonosnejšo turnejo v zgodovini, je tako pred iztekom letošnjega leta stopila še stopničko višje. icon-expand Revija Time za osebnost leta razglasila Taylor Swift. FOTO: Profimedia Glasbenica je bila v letošnjem letu največkrat predvajana izvajalka na Spotifyu, njen album 1989 (Taylor's Version) pa je postal največkrat predvajan album v enem dnevu letos. Obenem je v svojo zbirko dosežkov dodala tudi rekord za največje število predvajanj določenega umetnika v enem dnevu. Pred kratkim je postala tudi prva tekstopiska s sedmimi nominacijami za grammyja za pesem leta, s čimer je prehitela Paula McCartneyja in Lionela Richieja. Swiftova je bila nedavno razglašena tudi za milijarderko, revija Bloomberg je njeno bogastvo ocenila na 1,1 milijarde dolarjev oziroma na dobro milijardo evrov. S takim statusom se lahko poleg nje pohvalijo zgolj še trije glasbeniki, in sicer zakonca Beyoncé in Jay-Z ter Rihanna. Vendar je Swiftova prva, ki je ta mejnik dosegla zgolj na podlagi glasbe, saj bogastvo njenih tekmecev vključuje poslovne podvige v modi, lepotnih izdelkih in drugih poslovnih poteh.