Revija Vogue v tožbo zoper Drakea in 21 Savage zaradi lažne naslovnice

Najbolj ikonična modna revija na svetu, Vogue, se je podala v tožbo zoper pevca Draka in raperja 21 Savage, ker sta za promocijo njunega novega albuma Her Loss ustvarila lažno naslovnico revije, na kateri sta onadva. Tožbo je vložilo založniško podjetje Condé Nast, ki od dvojice glasbenikov zahteva 4 milijone evrov odškodnine.

Pevec Drake in raper 21 Savage sta za promocijske namene njunega novega albuma ustvarila naslovnico revije Vogue, na kateri sta onadva, in jo objavila na družbenih omrežjih. Lažni posterji so bili na ogled po New Yorku, lažno izdajo revije pa so delili na ulicah Miamija, Atlante in Los Angelesa. Drake je fotografijo naslovnice objavil na Twitterju, ob njej pa zapisal: "Z bratom na naslovnici stojala za časopis. Hvala reviji Vogue in Anni Wintour za ljubezen in podporo pri tem zgodovinskem dogodku."

icon-expand Drake in 21 Savage na lažni naslovnici revije Vogue FOTO: Instagram

Kot je zapisano v sodnih dokumentih tožbe, ki so jo vložili v New Yorku, podjetje Condé Nast zahteva, da Drake in njegova ekipa ustavijo 'neavtorizirano uporabo blagovne znamke Vogue in odstranijo objavo na Instagramu, prekinejo distribucijo lažne izdaje revije in v izjavi za javnost pojasnijo, da to ni prava naslovnica revije Vogue'. Kot je še navedeno v tožbi, so bile lažne revije profesionalno natisnjene reprodukcije oktobrske izdaje, nekatere strani pa so bile spremenjene tako, da prekrivajo promocijske logotipe za album Defendants, spet druge pa vključujejo podobo dolgoletne urednice revije Anne Wintour, ki v pravi izdaji revije ni vključena. V enem primeru je bila vključena tudi Drakova podoba.

icon-expand Drake in 21 Savage FOTO: Profimedia