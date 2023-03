Revijo modne hiše Versace preplavili zvezdniki

Modni dogodki so navadno magnet za velika zvezdniška imena, a ko se ena največjih italijanskih modnih hiš odloči, da bo svojo najnovejšo kolekcijo oblačil, pripravljenih za nošnjo, predstavila v osrčju Los Angelesa, je seznam povabljencev še toliko bolj zvezdniško obarvan. Najnovejše kreacije Donatelle Versace in njene ekipe iz modne hiše Versace so si ogledali najbolj znani obrazi iz sveta filma, televizije in glasbe.