Režiser Alexander Payne bo na čelu žirije beneškega filmskega festivala

64-letni Alexander Payne je med drugim za svoje scenarije prejel dva oskarja in dva zlata globusa. Najbolj znan je po filmih, kot so Stranpoti, Potomci, Gospod Schmidt in Bartonova akademija. Na lanskoletnem filmskem festivalu v Sarajevu je prejel častno srce Sarajeva.

Režiser je v odzivu povedal, da mu je v veliko čas in veselje, da bo na čelu žirije v Benetkah. "Ne bi mogel biti bolj navdušen," je zapisano v sporočilu za javnost, ki ga je objavil beneški filmski festival.

"Alexander Payne pripada majhnemu krogu filmskih ustvarjalcev - cinefilov, katerih strast do filma poganja poznavanje filmov preteklosti in radovednost do sodobne kinematografije, brez kakršnih koli meja ali ovir," je svoje priporočilo utemeljil Barbera in dodal, da je Američan idealen kandidat za predsednika žirije beneškega filmskega festivala.

Mednarodna žirija bo odločila, kdo bo letos prejel zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Payne, ki v Benetkah še nikoli ni prejel nagrade, je leta 1996 debitiral s celovečercem Državljanka Ruth. 82. beneški filmski festival bo potekal od 27. avgusta do 6. septembra.