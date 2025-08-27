Režiser dveh filmov o Harryju Potterju noče imeti ničesar s serijo

Režiser Chris Columbus , ki je poleg drugih filmov režiral tudi prva dva filma o Harryju Potterju ( Harry Potter in kamen modrosti ter Harry Potter in dvorana skrivnosti ), noče imeti opravka s serijo po knjigah pisateljice J. K. Rowling . "Jaz sem to že opravil, videli ste mojo različico. V Potterjevem svetu ni več prostora zame," je dejal za Variety .

Columbus sicer ne nasprotuje ponovni ekranizaciji svetovno priljubljene zgodbe. "Enega od neverjetnih prizorov nam ni uspelo spraviti v film. Prepričan sem, da bo v seriji," je dejal. Ob pogledu na prve fotografije s snemanja serije je postal nostalgičen, je povedal. "Snemajo na istih mestih, kot smo mi pred 20 leti!" je poudaril.

Pri ustvarjanju serije kot izvršna producentka sodeluje tudi pisateljica zgodb Rowling, s čimer so razburili mnoge oboževalke in oboževalce. V zadnjih letih si je namreč nabrala kopico nasprotnikov s številnimi komentarji proti transspolni skupnosti, ki so jih mnogi označili za transfobne in žaljive. "Včasih rad ločim umetnico od umetnosti. Mislim, da je to pomembno. Žalostno je, kar se je zgodilo. Zagotovo se ne strinjam s tem, o čemer govori. Ampak to je preprosto žalostno, zelo žalostno," je še dejal Columbus.