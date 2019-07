Režiser filma Bohemian Rhapsody domnevno zlorabil mladoletnega moškega

53-letni filmski režiser Bryan Singer , ki se je podpisal tudi pod po resnični zgodbi ustvarjeno filmsko uspešnico Bohemian Rhapsody, je po poročanju tujih medijev dosegel sodno poravnavo v zadevi domnevne spolne zlorabe, ki naj bi se zgodila leta 2003. Žrtev naj bi bil takrat 17-letni Cesar Sanchez-Guzman , ki je režiserja tožil šele 14 let kasneje, leta 2017. V svoji obtožbi je povedal, da ga je Singer na zabavi, ki je potekala na jahti v Seattlu, prisilil k oralnemu spolnemu odnosu, kasneje pa naj bi ga zlorabil tudi analno. V času sodne obravnave je režiser vse obtožbe vztrajno zanikal, a je kljub temu pristal na izplačilo zneska v višini dobrih 130.000 evrov. Njegovi odvetniki so za medije podali uradno izjavo, da dosežena finančna poravnava v nobenem primeru ne pomeni režiserjevega priznanja krivde.

Sanchez-Guzman je s sodišča odkorakal z dobrimi 30.000 evri, preostali znesek pa je pripadel stečajnemu upravitelju. Cesar je namreč leta 2014 razglasil osebni stečaj, zaradi katerega mu ni bilo treba vrniti denarja, ki ga je dolgoval svojim poslovnim partnerjem. Ko je tri leta kasneje vložil tožbo proti Singerju in so za to izvedeli tudi njegovi nekdanji partnerji, so vztrajali pri vnovičnem odprtju primera in poravnavi dolga z denarjem, ki bi ga utegnil dobiti v primeru zmage na sodišču.