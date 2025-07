Režiser filma Gilmore igra golf 2: Sandlerjevi hčerki sta zelo nadarjeni

Kyle Newacheck , režiser nadaljevanja komedije Gilmore igra golf , je ob premieri filma spregovoril o mladih igralkah Sunny in Sadie Sandler , ki v filmu igrata ob boku slavnega očeta Adama Sandlerja . Režiser Newacheck je prepričan, da sta polnoletna Sunny in dve leti mlajša Sadie zelo nadarjeni. Reviji People je dejal, da komaj čaka, da vidi, kako se bo njuna kariera razvijala v prihodnjih letih.

Adam Sandler z dolgoletno soprogo Jackie in hčerkama Sunny in Sadie.

"Čudovito je gledati, kako so skupaj kreativni," je režiser še dejal o družini Sandler, ki v celoti nastopa v filmu. Vlogo v njem ima namreč tudi Sandlerjeva dolgoletna soproga Jackie Sandler. "Vsi so zelo dobri igralci, zelo dobro se znajo vživeti v like. To je zelo 'kul', saj sta njegovi hčerki še vedno mladi. Zanimivo bo videti, ali bosta sledili očetovim stopinjam in ostali predani družinskemu poslu," je zaključil Newacheck.

Da sta mladi Sandlerjevi potomki dobri igralki in osebi, je na premieri potrdila tudi igralka Julie Bowen. "Sadie študira igro in je bila med snemanjem veliko v šoli, a je vseeno obiskovala set. Sunny pa je bila na setu ves čas in lepo je bilo videti odnose med njimi." Igralka je razkrila, da Sandler hčerkama daje povratne informacije in navodila, predvsem pa da ju vedno podpira. "Zelo je prijazen, pozoren in resnično daje prednost dobremu počutju svojih otrok."