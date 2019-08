Režiser filma Lov še vedno želi, da bi film ugledal luč sveta

Kot smo že poročali, nihče ne ve natančno, o čem preklicani film Lov govori, vendar je iz napovednika razvidno, da je v ospredju skupina Američanov, ki so jih ugrabili in postavili v podeželsko območje. Tam jih nato preganjajo bogataši, ki so plačali za najbolj nevarno igro – vse morajo pobiti, za to nalogo pa imajo na voljo več vrst orožja, med njimi tudi puške. Kmalu po objavljenem napovedniku so ustavili marketinško kampanjo v duhu nedavnih strelskih napadov v Teksasu in Ohiu. Tiskovni predstavnik Universala je nato povedal, da so se po tehtnem premisleku odločili, da prekličejo izid filma.

Spregovoril je režiser filma Lov

Režiser filma Craig Zobel pa je za Variety povedal, da upa, da bo film v prihodnosti ugledal luč sveta in dodal, da nikoli ni nameraval narediti filma, ki bi spominjal na politično nasilje. "Če bi menil, da bi ta film lahko spodbudil nasilje, ga ne bi naredil," je povedal. "Naš cilj je zabavati in združiti, ne pa razjariti in razdvojiti, gledalci pa se nato odločijo, kaj bodo od tega odnesli," je še dejal Zobel.

"Želel sem se ponorčevati in ustvariti akcijski triler, ki satirično prikazuje našo kulutro – kjer mislimo, da poznamo prepričanja nekoga in tako kar sklepamo v kateri 'ekipi' je ter ga zato začnemo napadati," je povedal in zaključil, da je naša prehitra presoja eden od večjih problemov današnjega časa.