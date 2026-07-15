Režiser filma Modra laguna skušal prepričati glavna igralca v romanco zunaj studia

Režiser Randal Kleiser naj bi se med snemanjem filma Modra laguna skušal vmešavati v ljubezensko življenje Brooke Shields in Christopherja Atkinsa, ki sta nastopila v glavnih vlogah. Kot je v podkastu Media path nedavno razkril slednji, naj bi režiser igralca skušal prisiliti, da se tudi v resnici začneta sestajati, saj bi bila njuna romanca tako tudi za gledalce videti bolj pristna.
"Na začetku snemanja sva se res nekoliko zapletla, režiser pa je želel, da sva tudi zares par, saj bi tako vse skupaj delovalo bolj pristno," je povedal zdaj 65-letni Atkins in dodal, da se je režiser zelo trudil, da bi se takrat 18-letni igralec, ki je živel na ladji, zares zaljubil v 15-letno Brooke.
"Nad mojo posteljo je nalepil fotografijo Brooke, da bi jo vsak večer, preden sem zaspal, gledal in se vanjo zaljubil. To naj bi se potem odražalo tudi med snemanji. In res sva se na otoku romantično zapletla, a je bilo vse skupaj zelo nedolžno in prisrčno." Dodal je, da je bil ves čas do soigralke zelo zaščitniški in je prevzel vlogo nekakšnega njenega mentorja.
"Nič nisem vedel o snemanju filmov, zato mi je pri tem ona veliko pomagala. Tudi jaz sem se učil. Res je bila sijajna, o njej nimam ene slabe besede," je o zdaj 61-letni filmski zvezdnici povedal Atkins.
Film prikazuje zgodbo mladega para, ki po brodolomu pristane na majhnem otoku, se zaljubi in dobi otroka. Da so ju ustvarjalci silili, da bi tudi v resnici bila par, pa je leta 2022 v svojem podkastu spregovorila tudi Brooke, ki je v eni od epizod gostila nekdanjega soigralca. "Obupno so si želeli, da bi se tudi zares zaljubila, jaz pa se nisem najbolje odzvala prisili, da moram nekaj čutiti. Do takrat se nisem še nikoli niti poljubljala," je takrat dejala in dodala, da je bilo enako z golimi prizori. Da je bilo snemanje teh zelo nerodno, je priznal tudi Atkins in dodal: "Po tem filmu so vsi želeli, da se slečem."
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