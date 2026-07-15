Režiser filma Modra laguna skušal prepričati glavna igralca v romanco zunaj studia

Režiser Randal Kleiser naj bi se med snemanjem filma Modra laguna skušal vmešavati v ljubezensko življenje Brooke Shields in Christopherja Atkinsa, ki sta nastopila v glavnih vlogah. Kot je v podkastu Media path nedavno razkril slednji, naj bi režiser igralca skušal prisiliti, da se tudi v resnici začneta sestajati, saj bi bila njuna romanca tako tudi za gledalce videti bolj pristna.

Christopher Atkins in Brooke Shields v filmu Modra laguna iz leta 1980. FOTO: Profimedia

"Na začetku snemanja sva se res nekoliko zapletla, režiser pa je želel, da sva tudi zares par, saj bi tako vse skupaj delovalo bolj pristno," je povedal zdaj 65-letni Atkins in dodal, da se je režiser zelo trudil, da bi se takrat 18-letni igralec, ki je živel na ladji, zares zaljubil v 15-letno Brooke. "Nad mojo posteljo je nalepil fotografijo Brooke, da bi jo vsak večer, preden sem zaspal, gledal in se vanjo zaljubil. To naj bi se potem odražalo tudi med snemanji. In res sva se na otoku romantično zapletla, a je bilo vse skupaj zelo nedolžno in prisrčno." Dodal je, da je bil ves čas do soigralke zelo zaščitniški in je prevzel vlogo nekakšnega njenega mentorja.