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Režiser filma Modra laguna skušal prepričati glavna igralca v romanco zunaj studia

Los Angeles, 15. 07. 2026 11.47 pred 53 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Christopher Atkins in Brooke Shields

Režiser uspešnice Modra laguna, v kateri sta v glavnih vlogah nastopila Brooke Shields in Christopher Atkins, naj bi igralca skušal prepričati v romanco, ki bi se odvijala tudi v resničnem življenju, ne le v scenariju filma. Kot je razkril Atkins, naj bi bila tako povezanost med igralcema pred kamero videti bolj resnična.

Režiser Randal Kleiser naj bi se med snemanjem filma Modra laguna skušal vmešavati v ljubezensko življenje Brooke Shields in Christopherja Atkinsa, ki sta nastopila v glavnih vlogah. Kot je v podkastu Media path nedavno razkril slednji, naj bi režiser igralca skušal prisiliti, da se tudi v resnici začneta sestajati, saj bi bila njuna romanca tako tudi za gledalce videti bolj pristna.

Christopher Atkins in Brooke Shields v filmu Modra laguna iz leta 1980.
Christopher Atkins in Brooke Shields v filmu Modra laguna iz leta 1980.
FOTO: Profimedia

"Na začetku snemanja sva se res nekoliko zapletla, režiser pa je želel, da sva tudi zares par, saj bi tako vse skupaj delovalo bolj pristno," je povedal zdaj 65-letni Atkins in dodal, da se je režiser zelo trudil, da bi se takrat 18-letni igralec, ki je živel na ladji, zares zaljubil v 15-letno Brooke.

"Nad mojo posteljo je nalepil fotografijo Brooke, da bi jo vsak večer, preden sem zaspal, gledal in se vanjo zaljubil. To naj bi se potem odražalo tudi med snemanji. In res sva se na otoku romantično zapletla, a je bilo vse skupaj zelo nedolžno in prisrčno." Dodal je, da je bil ves čas do soigralke zelo zaščitniški in je prevzel vlogo nekakšnega njenega mentorja.

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"Nič nisem vedel o snemanju filmov, zato mi je pri tem ona veliko pomagala. Tudi jaz sem se učil. Res je bila sijajna, o njej nimam ene slabe besede," je o zdaj 61-letni filmski zvezdnici povedal Atkins.

Film prikazuje zgodbo mladega para, ki po brodolomu pristane na majhnem otoku, se zaljubi in dobi otroka. Da so ju ustvarjalci silili, da bi tudi v resnici bila par, pa je leta 2022 v svojem podkastu spregovorila tudi Brooke, ki je v eni od epizod gostila nekdanjega soigralca. "Obupno so si želeli, da bi se tudi zares zaljubila, jaz pa se nisem najbolje odzvala prisili, da moram nekaj čutiti. Do takrat se nisem še nikoli niti poljubljala," je takrat dejala in dodala, da je bilo enako z golimi prizori. Da je bilo snemanje teh zelo nerodno, je priznal tudi Atkins in dodal: "Po tem filmu so vsi želeli, da se slečem."

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KOMENTARJI2

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nekdo nov
15. 07. 2026 12.06
Se pravi je polnoletnega fanta silil v razmerje z mladoletnim dekletom??? A samo jaz tu vidim problem???
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+2
2 0
toto2007
15. 07. 2026 12.41
Ni ju silil v sex, kar je kaznivo pred 16 letom, silil ju je zgolj v romanco. Poleg tega je to bilo 40+ let nazaj. Takrat se je drugače gledalo na to. Danes tudi kultna madaljevanka Pesem ptic trnovk ne bi šla skozi, takrat pa je bila svetovna uspešnica. Ljudje so se takrat pri dvajsetih že poročali, dobili prvega otroka, danes mnogi še pri tridesetih skorajda ne znajo brez mamice v trgovino.
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0 0
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