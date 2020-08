Režiser filma Noč v muzeju o pokojnem Robinu: Čutili smo, da je nekaj narobe

Režiser filma Noč v Muzeju , Shawn Levy , je priznal, da so na snemalnem setu slutili, da se nekaj neprijetnega dogaja v življenju igralca Robina Williamsa . Režiser je sodeloval pri dokumentarnem filmu z naslovom Robinova želja (Robin's Wish) , ki bo premiero doživel 1. septembra. "Rekel bi, da mi je bilo jasno - vsem nam je bilo jasno - da se nekaj dogaja z Robinom," je povedal v intervjuju za Entertainment Tonight 52-letni Levy.

"Moja vera vanj ni nikoli odšla. Videla sem moža, ki ni bil takšen, kot je bil v resnici,"se spominja težkih trenutkov Susan. Oskarjevec je imel praktično vse: slavo, denar, nagrade, gorečo bazo oboževalcev, a imel je tudi zgodovino depresij in demonov, ki so spremljali njegov uspeh. V 40-letni karieri je bilo njegovo zasebno življenje poleg ostalega tudi polno s kokainom povzročenih halucinacij, ki jih je opisal tudi v eni izmed predstav sredi osemdesetih, pa vse do depresije, s katero se je bojeval vse do svoje smrti, ko je življenjsko pot končal pri 63 letih.