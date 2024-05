Režiser filma Policaj z Beverly Hillsa: Eddie Murphy mora biti svoboden

V intervjuju za Entertainment Weekly je režiser Mark Molloy dejal, da mu je všeč, da so dovolili 63-letnemu Eddieju Murphyju in njegovima soigralcema Johnu Ashtonu in Judgu Reinholdu, da improvizirajo na snemanju novega filma, in sicer nadaljevanju uspešnice Policaj z Beverly Hillsa. "Eddie, John in Judge so sedeli v avtu in se samo pogovarjali, tudi o neprimernih stvareh," je povedal režiser. "Povedali so mi, da je velik del prvih filmov prav nekaj tistih trenutkov, ko jim je bilo dovoljeno samo sedeti in se pogovarjati drug z drugim."